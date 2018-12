Agnelli racconta il debutto da solista: “Non volevo diventare il pupazzetto del giudice cattivo”

Debuttare, come solista, a 52 anni. Manuel Agnelli molla «X Factor», mette in pausa il progetto Afterhours e per la prima volta piazza il suo nome sui manifesti di un tour che a primavera (debutto il 30 marzo ad Assisi) lo vedrà nei teatri. «Dopo tre anni di selfie con i bambini sentivo l’esigenza di fare solo ed esclusivamente musica, farla senza una progettualità pesante intorno, suonare senza binari rigidi, con leggerezza e intimità». Non che ce l’abbia con i piccoli fan. Scherza e fa una voce da film horror. «Non potrò più succhiare il loro sangue…». Torna il tono normale: «Da un lato è imbarazzante per uno nato punk: vuol dire che sono diventato innocuo. Dall’altro i bambini sono le persone più libere, evidentemente hanno visto qualcosa, un’energia… Potrò tornare a fare la spesa al supermercato e non vedrò più girare mie foto brutte. Immaginatevi David Bowie che era sempre fighissimo nell’era dei selfie…».

«An evening with Manuel Agnelli» lo vedrà sul palco con Rodrigo D’Erasmo, violinista (e non solo) degli Afterhours. Ci sarà la musica, brani della band rivisitati e cover, ci saranno letture e racconti «ma non sarà il classico concerto acustico, voce e chitarra». E chissà che non arrivi anche il disco solista: «La band non si è sciolta e tornerà, ma in questo periodo sto componendo cose diverse, partendo dal pianoforte che avevo abbandonato dopo gli studi classici da ragazzino». Manuel fa un passo indietro in un momento in cui molti della nuova generazione indie corrono a riempire i palazzetti senza una base solida di repertorio o con produzioni povere che sono solo un modo per fare cassa. Non rinnega i tre anni da giudice televisivo. «Ho portato una visione diversa da quella terribile del resto del tavolo e del pubblico, che giudicano solo in base alla logica dei numeri. Ho fatto il produttore pensando al dopo e non alla gara: mi inorgoglisce pensare che tutti i miei concorrenti oggi lavorino nella musica. Però ho smesso perché volevo evitare di diventare il pupazzetto del giudice cattivo, il cartonato di me stesso».