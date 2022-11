Uomini e Donne: ancora indescrizioni sulla gravidanza di Vittoria Deganello

Ancora notizie sulla gravidanza di Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donna. La ragazza di recente ha annunciato di essere incinta, definendosi una mamma single. Infatti, c’è ancora del mistero intorno all’identità del padre della figlia che attende la Deganello. Eppure ormai a tutti pare chiaro che si tratti del calciatore Alessandro Murgia.

Quest’ultimo pare avesse deciso di lasciare sua moglie, da cui aveva da poco avuto due figli, e di godersi la sua relazione con l’ex corteggiatrice. La Deganello, però, ha sempre taciuto sull’identità del padre della figlia che porta in grembo.

Oggi, a distanza di quasi un mese Vittoria Deganello di UeD decide di far chiarezza sull’intera vicenda, evitando, però , ancora di citare direttamente il calciatore.

“questa bambina è stata voluta più di ogni altra cosa e non capitata per sbaglio. Alla notizia della gravidanza, dopo un mese di felicità e dopo averlo comunicato con estrema gioia alla mia famiglia, dal giorno alla notte mi è stato chiesto di abortire perché si è reso conto che un bambino non lo voleva più e sarebbe stato più facile così. Il tutto con una superficialità assoluta e ripeto dopo che è stato cercato con volontà di costruire qualcosa di meraviglioso, ma l’ingenua sono stata io a fidarmi di una persona che ad oggi non so chi sia” ha dichiarato l’ex corteggiatrice

Ciò di cui l’ex corteggiatrice oggi si pente è di essersi fidata di questa persona. Sebbene le fosse stato chiesto di abortire, Vittoria non ha ceduto: lei vuole avere questa figlia. “questa creatura crescerà con tutto il mio amore”. Precisa, nonostante la difficoltà di affrontare un’intera gravidanza da sola supportata solamente dall’affetto della sua famiglia.

la Deganello chiede, espressamente di non essere accostata più a Murgia, perché non le appartiene. Ora il suo obbiettivo è quello di concentrarsi su di lei e sulla bambina che porta in grembo.