Robbie Williams, la moglie Ayda confessa: “La nostra vita sessuale è completamente morta”

Secondo la signora Williams il marito non va nemmeno più a letto con lei: “colpa” dei quattro bambini

Robbie Williams, 48 anni, sotto i riflettori… della moglie Ayda Field, 43 anni, che, nel suo podcast “Postcards from the Edge”, ha confessato: “La nostra vita sessuale è completamente morta… cancellata dai bambini!”. Stando a quanto riporta il Daily Mail, secondo la signora Williams l'”audacia in camera da letto” sarebbe un lontano ricordo e il marito non andrebbe nemmeno più a letto insieme a lei.

La star americana, 43 anni, ha descritto la camera da letto come uno “spazio di lavoro comune e zona notte”, a cui lei cerca di “aggrapparsi come può”, per non dover ammettere che con Robbie “siamo diventati quasi semplici coinquilini nella nostra villa di Los Angeles”.

Ayda ha rivelato anche che una volta la camera da letto era un luogo per i “bisogni fisici”, ammettendo tuttavia che col tempo “qualsiasi romanticismo è stat0 cancellato dai quattro bambini”.



Ironizzando per girare il dito nella piaga la moglie di Robbie Williams ha anche aggiunto: “Potrei anche rifare il letto come un tavolo da ping pong e potremmo giocare ogni tanto. E poi vagare in altri angoli per dormire…”.

Riguardo alle abitudini notturne del marito, Ayda si è anche lamentata del fatto che il marito russi, cosa che non accadeva nei primi tempi della loro relazione.

“A volte lo colpisco con la gamba, lo spingo. A volte funziona, ma poi torna subito a farlo. Il sonno perso mi porta davvero al limite, perché ce n’è così poco a disposizione e sai che hai i bambini al mattino”

Discutendo dell’opzione di dormire in stanze o letti separati, ha poi commentato: “Ho alcune amiche che lo fanno – dicono ‘basta dormire in una camera da letto diversa’. Ma poi penso ‘Dio, allora siamo ufficialmente solo coinquilini, potremmo (anche) essere fratello e sorella. E non so cosa succederebbe a quel punto!”.

Raggiunta nel podcast da Giovanna Fletcher, che le ha chiesto com’è Robbie la notte quando uno dei loro figli si sveglia, Ayda ha risposto scherzando: “Lascia perdere, come un fottuto orso addormentato”. Onestamente, il Gruffalò (un mostro molto amato dai bambini, ndr) potrebbe entrare e Rob sarebbe semplicemente lì con la sua piccola ghianda nel letto e non se ne accorgerebbe nemmeno. Ci sono dei terremoti a Los Angeles: niente lo sveglia”.

Robbie Williams e la moglie hanno quattro figli. Theodora Rose (nata nel 2012), Charlton Valentine (nato nel 2014), Colette Josephinne (nata da madre surrogata nel 2018) e il piccolo Beau Benedict Enthoven, arrivato anche lui da madre surrogata, nel 2020.

Nelle tante immagini postate proprio da Ayda Field sul suo profilo Instagram in realtà l’ex Take That sembra davvero un papà modello. In quanto al suo ruolo di marito, in molte occasione Ayda ha avuto modo di “scherzare” su alcune “pecche” di Rob e i due non hanno mai avuto problemi a condividere sui social momenti della loro vita privata.

Nel 2020 la coppia ha festeggiato dieci anni di matrimonio.

Di recente invece il cantante, che quest’anno festeggia i 25 anni di carriera solista e che a settembre ha pubblicato l’album celebrativo “XXV”, ha raccontato al Corriere della Sera dei problemi e delle difficoltà che ha affrontato, come la malattia mentale: “Mi sono sentito perso per la maggior parte del tempo e i miei pensieri sono stati perlopiù ‘tutto questo è troppo opprimente. Perché mi sento così? Come faccio a smettere? Dove mi trovo? Madre aiutami’. Direi che mi sono sentito così per 20 di questi 25 anni”.