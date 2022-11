Quentin Tarantino girerà una serie in otto episodi

Il regista annuncia un nuovo progetto per la produzione televisiva di cui non si conoscono ancora i dettagli

Grande novità per i fan di Quentin Tarantino. Il regista è stato ospite di Elvis Mitchell a New York per la promozione del suo ultimo libro, Cinema Speculation. In Italia, il volume uscirà solo nel 2023. Durante la presentazione da Mitchell, Quentin Tarantino ha rivelato che è pronto a tornare a lavorare per la tv. È in progetto una nuova serie tv in otto episodi ma il regista non ha rivelato ulteriori dettagli. Ma questo non sarebbe l’unica novità alla quale starebbe lavorando Tarantino, che ha lasciato intendere che ci sarebbero anche altri fronti aperti sui quali è impegnato.

LE IPOTESI SUL TAVOLO

Il progetto di Quentin Tarantino non sarebbe il primo per la televisione. In passato il regista ha lavorato ad alcuni episodi di CSI – Scena del Crimine e di ER- Medici in Prima Linea. Tramontata, e mai forse presa in considerazione, l’ipotesi di tornare a lavorare su queste opere seriali, che in passato hanno riscosso un successo straordinario ma sono state accantonate già da tempo, circola una voce secondo la quale potrebbe prendere in mano il progetto di un sequel seriale di C’era una volta a… Hollywood, che potrebbe chiamarsi Bounty Law. Si tratta comunque solo di ipotesi senza alcuna certezza o fondamento, che però traggono spunto dalla piece teatrale C’era una volta a… Hollywood dello stesso Tarantino, prodotta prima che venissero completati il film e il romanzo. Per logica, quindi, in tanti hanno pensato che il progetto seriale possa basarsi su questo. Non ci sono ancora conferme in tal senso e sarà necessario aspettare alcune settimane, non solo per avere informazioni sulla trama e il cast della serie, ma anche per sapere con certezza se si farà e con quali tempi. Tutto, quindi, è in alto mare ma l’idea ha già esaltato i fan di Quentin Tarantino.

L’ADDIO DI QUENTIN TARANTINO AL CINEMA

Nei mesi passati, Tarantino aveva già annunciato l’addio al cinema con il suo ultimo lungometraggio, che sarà il decimo. In uno dei tanti incontri, il regista ha anche rivelato qual è il il suo film preferito da quelli da lui realizzati. “Per anni mi hanno chiesto cose di questo tipo. Dovrei dire qualcosa come: ‘Oh, sono tutti dei figli’ Ma penso davvero che C’era una volta a… Hollywood sia il mio film migliore”, ha detto Tarantino a Howard Stern. Un altro elemento che confermerebbe l’ipotesi che la serie possa basarsi proprio su quella storia.