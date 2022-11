Mentre Totti è con la Bocchi a Dubai, Ilary è felice a New York

Mentre Francesco Totti fa la sua prima uscita ufficiale con la Bocchi e sfila a Dubai davanti ai fotografi in occasione della cerimonia di premiazione dei Globe Soccer Awards 2022, Ilary Blasi è felice a New York come appare nelle foto postate da lei su Instagram.

La separazione tra la Blasi e il campione 46enne si annuncia difficile e dolorosa. La prima udienza giudiziale pare debba essere a marzo 2023, anche se i legali ancora tentano di trovare un accordo. L’ex Letterina pare proprio non pensarci, come pure Francesco, accanto alla nuova compagna in un evento di rilevanza mondiale.

Ilary Blasi a New York fa tappa fissa nel suo ristorante preferito, Sandro’s, tra i migliori della Grande Mela, locale di riferimento dei vip che vivono o si trovano lì. Lo chef e proprietario è Sandro Fioriti: al 306 East, 81st Street di Manhattan personaggi importantissimi della politica, del cinema, della musica dello sport e del giornalismo assaggiano i suoi piatti italiani che, a quanto pare, sono deliziosi.