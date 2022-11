Bradley Cooper come Steve McQueen: sarà Frank Bullitt nel film di Spielberg

Il regista sembra aver trovato l’attore protagonista del nuovo film: firmato l’accordo

Bradley Cooper sarà il poliziotto di San Francisco nella nuova storia originale di Bullitt incentrata sul personaggio classico notoriamente interpretato da Steven McQueen nel thriller del 1968. L’attore produrrà anche il film insieme a Steven Spielberg e alla sua partner di produzione Kristie Macosko Krieger, con Josh Singer a bordo per scrivere la sceneggiatura. Anche il figlio di Steve McQueen, Chad, e la nipote Molly McQueen produrranno il film.

NON È UN REMAKE

Le fonti sono irremovibili sul fatto che questo non è un remake del film originale, ma una nuova idea incentrata sul personaggio. Nel film originale, Frank Bullitt è un poliziotto di San Francisco senza fronzoli alla ricerca del boss della mafia che ha ucciso il suo testimone. Considerato uno dei ruoli più iconici di McQueen, Bullitt offre una delle scene di inseguimenti in auto più famose nella storia del cinema. Fonti aggiungono anche che il film è ancora in fase di sviluppo. Mentre l’accordo di Cooper si è concluso solo di recente, lui e Spielberg hanno parlato del personaggio e di come sarebbe stata una nuova versione della storia fin dalla pandemia quando tutti erano bloccati in quarantena e non avevano altro che tempo a disposizione.

LA SQUADRA SPIELBERG-COOPER

Bradley Cooper e Steven Spielberg hanno cercato per molto tempo di collaborare, fin dal film American Sniper uscito nel 2015, ma il regista passò poi il testimone a Clint Eastwood. Per quanto riguarda il film Maestro invece, Spielberg lo stava sviluppando da anni ma ha deciso di affidare la regia a Cooper, rimanendo soltanto nelle vesti di produttore. Dopo essere rimasto sbalordito da A Star Is Born diretto e interpretato dall’attore, ha ritenuto infatti che Cooper fosse adatto non solo per recitare come protagonista nel nuovo film, ma anche per dirigere questa storia d’amore.

BRADLEY COOPER

Cooper è attualmente in post-produzione di Maestro, che ha anche co-scritto, diretto, prodotto e interpretato, insieme a Carey Mulligan. Il film sarà distribuito da Netflix nel 2023. Con 9 nomination all’Oscar sia per la recitazione che per la produzione, Cooper è uno dei pochi attori/registi che è stato in grado di combinare il plauso della critica e il successo al botteghino.