Benigni, pronta il restauro per il fienile de “La vita è bella”

Era crollato sotto il peso degli anni e delle intemperie a gennaio 2020 e adesso arriva il sì unanime alla mozione regionale per il recupero del Poggiale e del fienile utilizzato da Roberto Benigni nel film “La vita è bella”. Quel fienile da cui Dora, Nicoletta Braschi, cade nelle braccia del suo Guido, Roberto Benigni, che pronuncia il famosissimo “Buongiorno Principessa”.

Il fienile si trova nel comune di Castiglione Fibocchi in provincia di Arezzo ed è di proprietà della Fraternita dei Laici inserito in una proprietà più ampia che comprende anche una Leopoldina. A presentare l’atto per il recupero del fienile, è stato Marco Casucci (Lega) in commissione Sviluppo economico, presieduta da Ilaria Bugetti (Pd) ed ha ricevuto parere favorevole unanime, dopo l’accoglimento di due emendamenti a firma Bugetti-Casucci. Nella mozione si chiede alla Giunta regionale di “supportare l’attività di recupero degli ambienti in coerenza con il progetto di valorizzazione del paesaggio storico della bonifica Leopoldina in Valdichiana, attraverso sia la verifica della possibilità di un loro inserimento nell’ambito del progetto di paesaggio ‘Le Leopoldine in Valdichiana’, anche al fine dell’accesso ad eventuali finanziamenti pubblici di fonte europea”, e sia “la verifica della possibilità di accesso del progetto di ristrutturazione e recupero ai canali ordinari dei finanziamenti regionali”. “Accolgo le modifiche – ha detto Casucci – che danno concretizzazione al nostro spirito di andare incontro a forme di sostegno per il valore simbolico del luogo. Faccio presente anche il progetto di ristrutturazione e recupero con l’accesso ai canali ordinari di finanziamento regionale. Credo sia un bel segnale per questo territorio”.