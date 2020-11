Allarme Covid, Brad Pitt consegna cibo ai poveri

Brad Pitt è stato immortalato mentre scaricava scatole di generi alimentari da un camion per consegnarle alle famiglie bisognose che erano in fila, nell’ambito di un progetto di volontariato che mira a aiutare le persone in difficoltà a causa della pandemia.



Secondo il quotidiano Daily Mail, che cita uno dei testimoni presenti al momento della distribuzione dei viveri, molte delle persone a cui l’attore si è rivolto non si sono nemmeno accorte di chi fosse, dato che l’attore indossava la mascherina per proteggersi dai contagi e lavorava sodo.

«Era lì dalle tre alle quattro ore e si fermava circa ogni ora per fare una breve pausa di tre minuti, fumare una sigaretta e poi tornare al lavoro», hanno riferito i media.

«Scaricava più scatole di chiunque altro e caricava sei scatole alla volta su un carrello. Lo ha fatto senza sosta e alla fine, quando tutte le scatole sono state scaricate, le ha distribuite alle persone in fila», hanno aggiunto. Anche uno dei migliori amici dell’attore, l’artista britannico Thomas Houseago, si è unito al gruppo di volontari.

Marta Ferraro, ilmattino.it