La figlia di Al Bano e Romina in posa sulla tomba del nonno e scoppia la polemica

Lo scatto di Romina Carrisi al cimitero divide i follower

Romina Carrisi ha condiviso su Instagram una foto in posa con i piedi nudi e un fiore in mano.

Tutto normale finché non si guarda più in basso e si nota che la figlia di Al Bano e Romina è semisdraiata sulla tomba del nonno materno Tyrone Power.Lo scatto è diventato virale e i follower si sono divisi: c’è chi la accusa di non portare rispetto al defunto e chi invece trova l’immagine poetica.

“Ho sentito che eri un uomo affascinante… Avrei voluto conoscerti “, scrive Romina a margine della foto scattata all’Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles.

Il nonno Tyrone Power era un divo della golden age di Hollywood e morì prematuramente all’età di 44 anni a Madrid, per colpa di un infarto, mentre era sul set del film in costume “Salomone e la regina di Saba“.



