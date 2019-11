Brad Pitt, ecco chi è Alia Shawkat, l’ennesima presunta fidanzata

Nelle ultime ore il nome dell’attrice trentenne è stato accostato a quello di Pitt, ufficialmente single dal divorzio con Angelina Jolie. Negli anni sono state molte le sue presunte fidanzate, ma le storie si sono poi tutte rivelate prive di fondamento

La fama non va molto d’accordo con lo status di single, almeno a Hollywood, perché se un personaggio noto basta poco per ritrovarsi fidanzato all’improvviso, magari con una semplice amica, o vicina di posto a una cena tra conoscenti.

È quello che sta accandendo nelle ultime ore a Brad Pitt, che diverse riviste di gossip statunitensi stanno associando a Alia Shawkat, con la quale l’attore 55enne sarebbe stato avvistato più di una volta, sia da solo che in compagnia di altre persone.

La prima volta insieme, lo scorso settembre, in occasione di uno show a Los Angeles, A Play is Poem, anche se le foto sono iniziate a circolare solo ora che i due sono riapparsi l’uno accanto all’altra nel backstage di una performance di Mike Birbiglia.

Una vicinanza che se da una parte è sospetta dall’altra non dà nessuna informazione certa sul legame, vero o presunto, tra i due. Ma chi è Alia Shawkat? Trent’anni, attrice da quando ne aveva 11 (ha debuttato nella serie televisiva Arrested Development, Ti presento i miei, nel ruolo di Maeby Fünke, ndr) ha all’attivo diversi film, anche se nessuna produzione importante, almeno finora. Non è la prima volta dal divorzio da Angelina Jolie, nel 2015, che l’attore viene associato a un’altra donna.

La prima fu la scienziata Neri Oxman, mentre negli ultimi mesi si è parlato insistentemente di una designer di gioielli, Sat Hari Khalsa.

Gossip che non hanno avuto nessun seguito.

Pitt è ufficialmente single dalla fine del suo matrimonio, così come lo è Angelina Jolie. Gli ultimi anni per loro non sono stati affatto semplici, come raccontato di recente dall’attrice, che ha ricominciato partendo da se stessa e dai sei figli. Brad, dopo i momenti bui della disintossicazione dall’alcol, oggi sembra un uomo nuovo e, chissà, forse pronto per voltare pagina e trovare un altro amore. Per ora, però, tutto è confinato nell’universo indistinto del gossip. Senza nessuna certezza.



