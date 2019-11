A teatro, Gleijeses e Amadeus, Francini come Rame

Geppy e Lorenzo Gleijeses nell'”Amadeus” di Peter Shaffer diretto da Andrei Konchalovsky ed Eros Pagni ne “La tempesta” di Shakespeare, secondo Luca De Fusco, entrambi a Roma; la prima volta in Italia per “Charlie e la fabbrica di cioccolato” dal romanzo di Roald Dahl e Chiara Francini e Alessandro Federico nel celebre “Coppia aperta, quasi spalancata” di Franca Rame e Dario Fo, tutti a Milano; Lucia Mascino nello “Smarrimento” di Lucia Calamaro tra Vicenza e Novara; e, ancora nella capitale, Massimo Popolizio con “Furore” di John Steinbeck e il “Satyricon” che Francesco Piccolo ha tratto da Petronio per Andrea De Rosa: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.

ANSA