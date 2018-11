Rovazzi porta Baudo su Instragram. Ed è pioggia di followers

C’è un debutto eccellente su Instagram, si tratta di Pippo Baudi che arriva sui social ma gestito da Fabio Rovazzi

Nessuno si aspettava che proprio Pippo Baudo, un pezzo della tv di ieri e di oggi (e del domani), potesse macinare consensi anche sul web e sui social. È attivo l’account ufficiale Instagram del celebre conduttore televisivo e, in poco tempo, ha già racimolato ben 46mila followers.Dietro l’avventura social di Pippo Baudo c’è Fabio Rovazzi che si è eletto suo social media manager. Il cantante e regista ha deciso di guidare il celebre conduttore nel mondo di Instagram, fondando il “the real baudo 36”. Lo aveva annunciato alla trasmissione “Che Tempo che fa” di Fabio Fazio ed ha mantenuto la sua promesse. Per ora sono state condivise solo foto celebri di Pippo Baudo, nessun selfie e nessuna diretta live, ma fin dal suo debutto, il profilo ha avuto una pioggia di consensi. In poche ore più di 40mila persone seguono il profilo gestito da Rovazzi. Tutto perché, sia Baudo che il famoso cantante, hanno il compito di dirigere la prossima edizione di Sanremo Giovani, in onda su Rai Uno a dicembre. Due generazioni a confronto che però si amalgamano alla perfezione. Qui di seguito uno delle foto più famose della carriera di Baudo, condivise proprio sul suo profolo Instagram.

Carlo Lanna, il Giornale