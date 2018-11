Elisa Isoardi incontra a sorpresa Matteo Salvini ad una serata di gala

La conduttrice de La prova del Cuoco, Elisa Isoardi, incontra a sorpresa il suo ex Matteo Salvini, ecco cosa è successo ieri sera a Roma

Recentemente è terminata la love story tra Elisa Isoardi, conduttrice de La Prova del Cuoco, e il vice premier Matteo Salvini.Entrambi però si sono incontrati, a sorpresa, ad una cena di gala sotto gli occhi curiosi dei presenti, pronti a catturare uno sguardo o sorriso tra i due ex amanti.

Tutto è accaduto ieri sera a Roma alla cena organizzata da Alis, l’associazione della logistica, che oggi avvierà nella Capitale la sua fase congressuale. Elisa Isoardi era la presentatrice della serata e, inaspettatamente, si è trovata seduta allo stesso tavolo con il vice premier. Come riportano alcune foto trapelate in rete, i due hanno scherzato e riso per tutta la serata come se fossero due vecchi amici. La Isoardi era fasciata in un abito bordeaux e Salvini era vestito con un classico smoking nero. Le attività della Alis cominceranno nelle prossime ore e il vice premier è intervenuto alla serata perché è atteso un suo intervento durate la fase congressuale.

L’arrivo alla serata di gala è avvenuto dopo che Salvini ha partecipato ad un incontro al Quirinale in onore dell’emiro del Qatar, e dopo le polemiche tra il premier Giuseppe Conte e il vicepremier Di Maio, nel confronto di ieri alla questura di Caserta.

Carlo Lanna, il Giornale