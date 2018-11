‘Animali fantastici’, il secondo capitolo della saga campione al box office

‘I crimini di Grindelwald’ in testa ai botteghini in Italia con 6,2 milioni di euro e negli Usa dove è primo con 62 milioni di dollari

Con quasi due milioni di incasso e oltre 260mila spettatori nella giornata di domenica I crimini di Grindenwald domina il box office in Italia. Il secondo capitolo della saga Animali fantastici creata per il cinema da J. K. Rowling è in testa agli incassi anche nelle sale Usa, dove spodesta Il Grinch.

Box office Italia. Distribuito in 802 copie da giovedì 15 novembre, Animali fantastici 2 arriva al top del botteghino in Italia con un incasso totale che si avvicina ai 6,2 milioni di euro (5,85 milioni solo nel weekend). Al secondo posto, con 887 mila euro, il kolossal di Walt Disney Lo schiaccianoci e i quattro regni, che in tre settimane di programmazione ha comunque superato gli 8,2 milioni di incasso. Sul terzo gradino del podio un’altra new entry, Widows – Eredità criminale il film di Steve McQueen con la storia di quattro vedove che in una Chicago sconvolta dai fermenti razziali e di protesta si uniscono in un patto per prendere in mano il loro destino, cancellare i debiti lasciati dai mariti, diventare ricche: distribuito su 304 schermi, il nuovo lavoro del regista britannico osannato da Hollywood ha raccolto 567 mila euro. Segue Tutti lo sanno, il dramma con Penelope Cruz e Javier Bardem, e poi ancora una nuova uscita che si piazza al quarto posto con 474mila euro di incasso nel weekend: Cosa fai a Capodanno? il cinepanettone in salsa noir con Alessandro Haber e Isabella Ferrari, Luca Argentero, Valentina Lodovini e Riccardo Scamarcio.

Box office Usa. Il sequel di Animali Fantastici al suo esordio al botteghino americano è subito primo con oltre 62 milioni di dollari. Al secondo posto, con oltre 38 milioni di dollari, scende il film d’animazione Il Grinch (in Italia esce il 29 novembre) e al terzo Bohemian Rhapsody con 15 milioni 700 mila dollari, il film di Bryan Singer sulla storia del leader dei Queen, Freddie Mercury interpretato da Rami Malek (il 29 novembre in Italia).

