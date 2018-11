Amici 18: è già polemica alla prima diretta del programma

É appena iniziata la diretta di Amici 18 e già fioccano le prime polemiche, in soccorso arriva Maria De Filippi

Con il ritorno in tv di Amici, che quest’anno taglia il traguardo dell’edizione numero 18, tornano anche polemiche, scontri e scambi di opinioni tra studenti, professori e conduttori.Amici 18 torna con il botto, la prima diretta ha visto già la sua prima lite tv.

Protagonista del battibecco a Amici 18 è stata Giusy. La studentessa non ha apprezzato particolarmente alcune critiche che sono state mosse nei suoi riguardi. La ballerina smuove una polemica così pungente tanto è vero che, la stessa Maria De Filippi, presentatrice e ideatrice del programma, è costretta ad intervenire per calmare gli animi. Giusy accusa i professori di danza del fatto che avrebbero scelto troppi ballerini di hip-hop per formare la nuova classe. L’accusa non è stata accolta di buon grado dagli insegnati e, la De Filippi, in merito chiede: “Perché i ballerini di hip-hop non possono gareggiare con coreografie diverse e in ambiti diversi?” La ballerina ha risposto affermativamente e, la De Filippi risponde: “Allora ti sei risposta da sola.” E senza aggiungere altro mette a tacere la questione.

La conduttrice non è la prima volta che argina liti o situazioni scomode, all’interno delle sue trasmissioni. Prima di Amici 18 è accaduto, recentemente, anche a Uomini e Donne.

Carlo Lanna, il Giornale