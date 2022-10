Titane, il film Palma d’Oro a Cannes stasera su Sky e NOW

Arriva in prima tv la pellicola provocatoria e innovativa, che ha stupito e trionfato al 74esimo Festival di Cannes. Il film, diretto da Julia Ducournau e interpretato da Vincent Lindon e Agathe Rousselle, in onda stasera alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand

Arriva in prima tv su Sky TITANE, pellicola provocatoria e innovativa, che ha stupito e trionfato al 74esimo Festival di Cannes vincendo la Palma d’oro. Il film sarà in onda giovedì 20 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Due, in streaming su NOW e disponibile on demand.

Diretto da Julia Ducournau e interpretato da Vincent Lindon e Agathe Rousselle racconta, attraverso l’immaginario techno-rock-pop new pangender, la storia di Alexia (Agathe Rousselle), giovane donna a cui, da bambina, un incidente ha donato una placca di titanio nella testa, facendola rinascere gonfia di rabbia e amore represso. Questi sentimenti la trasformano in un essere ibrido e nuovo, ma perché la metamorfosi si completi, Alexia dovrà scoprire la forza potente che muove le cose del mondo: gli essere umani. Nel cast anche Garance Marillier e Lais Salameh e con la partecipazione di Bertrand Bonello e Dominique Frot.