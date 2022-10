Il ritorno di Fiorello in Tv: da novembre arriva ‘Viva Rai2’

”E’ una scelta che mi rende felice, io amo le prime volte”, le parole dello showman. Il nuovo programma andrà in onda dal lunedì al venerdì, nella fascia tra le 7 e le 8.30 di mattina, dal 7 novembre su RaiPlay e dal 5 dicembre su Rai2

Il nuovo programma si chiamerà ‘Viva Rai2′ .

Questo il titolo che l’amministratore delegato, Carlo Fuortes, ha usato stamattina nel presentare al Consiglio di amministrazione dell’azienda il nuovo progetto dell’artista, autore e intrattenitore. ‘Viva Rai2’ consisterà in 135 puntate e andrà in onda dal lunedì al venerdì nella fascia tra le 7 e le 8.30 a partire dal 7 novembre su RaiPlay e dal 5 dicembre su Rai2.

Oltre che su RaiPlay il programma potrà essere ascoltato su RayPlaySound, Rai Radio Tutta Italiana. Inoltre il sabato e la domenica su Radio2 il meglio della settimana.

”Ringrazio la rai, soprattutto l’Ad Carlo Fuortes e Stefano Coletta, per avermi dato la possibilità di tornare in Rai e di farlo su Rai 2”, dichiara Rosario Fiorello dopo l’annuncio del nuovo programma ‘Viva Rai 2.. ”E’ una scelta che mi rende felice, io amo le prime volte, anche se in realtà si tratta di un ritorno. Nel 1992 feci il nuovo Cantagiro e oggi, dopo un lungo giro di 30 anni, approdo al mattino presto di Rai 2 con un progetto a cui tengo molto e che, come fu con ‘Viva radio 2 e Viva Raiplay’, ha quel sapore gioioso di un nuovo inizio. infine, ringrazio i giornalisti del tg1 per le parole di stima nei miei confronti, contenute nella lettera pubblicata ieri, e auguro loro di trovare le risposte e le soluzioni per lavorare al meglio”.