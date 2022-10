Francesco Totti, l’amico rivela: “Con Noemi Bocchi ha voglia di famiglia”

Alex Nuccetelli, confidente dell’ex calciatore, fa sapere: “Un figlio con lei potrebbe essere assolutamente nei suoi pensieri”

Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno sul serio, e vorrebbero presto mettere su famiglia insieme. Ne è sicuro Alex Nuccetelli, caro amico e confidente dell’ex calciatore, che ha rivelato al settimanale “Diva e Donna”: “Non credo che vorrebbe un altro matrimonio ma un figlio con Noemi potrebbe essere assolutamente nei suoi pensieri”.

Secondo Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti e amico di vecchia data di Francesco Totti, un quarto figlio dopo Cristian (16 anni), Chanel (15) e Isabel (6) potrebbe essere nei piani dell’ex calciatore e di Noemi Bocchi, anche lei mamma di due ragazzi. “E’ un uomo alla ricerca della stabilità e di una dimensione familiare, non è un tipo da pura evasione. Ha scelto infatti una donna già strutturata che ha a sua volta una famiglia e dei figli e dei principi saldi come i suoi. Lui ha una profonda voglia di famiglia allargata”, ha rivelato al settimanale. Su un ritorno di fiamma con Ilary Blasi, invece, non vede possibilità: “E’ arrivato alla consapevolezza che con la Blasi è finita per sempre”.

La guerra tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Insomma, tra Francesco Totti e Ilary Blasi la frattura è totale e lui ha abbondantemente voltato pagina. La battaglia tra ex coniugi è iniziata sui media, tra l’intervista in cui lui ha raccontato di non essere stato il primo a tradire e l’ex moglie più attiva e sexy che mai sui social, e poi è proseguita in tribunale con gli avvocati che faticano a trovare un accordo che li faccia contenti entrambi. Tra le altre cose, l’ex calciatore reclama la collezione di Rolex che la conduttrice avrebbe “trafugato”, lei rivuole indietro le sue borse di lusso e le calzature costose. Dopo che Ilary ha postato il video sfottò davanti al negozio di Rolex, ora è Totti che la sbeffeggia: secondo il sito di gossip “ThePipol” le avrebbe lasciato come gesto simbolico solo una scarpa e una ciabatta.

Allo scoperto con Noemi Bocchi

Mentre in tribunale la strada sembra tutta in salita, Francesco Totti si gode il nuovo inizio con Noemi Bocchi. Ha traslocato nello stesso quartiere di Roma in cui vive la sua nuova compagna, nonostante sia una zona tradizionalmente abitata dai calciatori della Lazio. E alla fine è uscito anche allo scoperto con lei, durante un weekend insieme a Monte Carlo in cui non hanno fatto nulla per nascondersi. Sono stati fotografati insieme allo stadio e a passeggio la notte mano nella mano, finalmente senza tabù. Si sono addirittura scambiati un anello, segno che hanno davvero intenzioni serie.

Il rapporto con i figli

Le presentazioni in famiglia sono state fatte, e sembra che tutto sia filato liscio. La piccola Isabel frequenta abitualmente la casa di Noemi Bocchi che ha due bambini, una femmina di 11 anni e un maschio di 8. Anche Cristian e Chanel sembrano sereni: hanno partecipato alla festa di compleanno del papà insieme alla sua nuova fiamma e sui social si mostrano insieme a lui affiatati e pieni d’amore per lui. Chissà se anche loro sarebbero contenti di avere presto un fratellino o una sorellina?