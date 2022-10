Cristiana Capotondi dolce mamma, le prime foto con Anna

L’attrice paparazzata mentre allatta la bambina nata il 16 settembre

Cristiana Capotondi è diventata mamma a 42 anni e il settimanale “Diva e Donna” pubblica le prima foto in cui appare con la sua piccola Anna. Coccola la figlia e la tiene stretta a sé mentre l’allatta e per lei ha solo sguardi pieni d’amore. Annunciando la nascita della bimba l’attrice ha comunicato anche la fine della relazione con Andrea Pezzi, specificando che non è lui il padre della bambina.

Cristiana Capotondi è stata paparazzata dal settimanale “Diva e Donna” a spasso a Milano con la sua piccola Anna. Indossa una maglietta a righe, blazer blu e pantaloni bianchi, mentre la bambina ha una tutina rosa con il suo nome ricamato. L’attrice ha gli occhi pieni d’amore mentre guarda la piccolina attaccata al suo seno e sorride felice. La maternità per lei è arrivata a 42 anni e l’ha travolta con tutte le sue emozioni. Qualche foto di lei con il pancione era trapelata, ma per lo più ha cercato di tenere il momento tutto per sé.

L’annuncio della nascita di Anna

Cristiana Capotondi ha aspettato quasi tre settimane prima di annunciare la nascita di Anna, venuta al mondo il 16 settembre. Lo ha fatto con un comunicato con cui ha fatto sapere: “La nascita di mia figlia è una gioia immensa che oggi sono felice di condividere. Quando ho scoperto di aspettare un figlio da un’altra persona, la mia lunga relazione di 15 anni con Andrea Pezzi si era interrotta già da diversi mesi. Nonostante questo, mi è venuto naturale cercare la protezione e la complicità di Andrea, tanto rimane forte il nostro affetto e il nostro legame”. Non ha rivelato nulla su chi sia il padre della piccola.

La storia d’amore con Andrea Pezzi

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono stati legati per 15 anni senza mai pensare al matrimonio, nel passato di lei c’è l’amore con Nicolas Vaporidis, in quello di lui la storia con Claudia Pandolfi. Hanno raccontato di aver avuto un lungo periodo di astinenza dal sesso: “Ha funzionato perché da allora non sono stata più gelosa, una forma di liberazione assoluta”, ha rivelato l’attrice. La loro storia è finita senza clamore e solo quando è stato il momento di annunciare la nascita di Anna hanno resa nota la rottura. “Abbiamo deciso di separarci senza tuttavia comunicarlo per prenderci tutto il tempo per riorganizzare con calma le nostre vite” ha fatto sapere l’imprenditore, sottolineando che tra loro stima e affetto non mancheranno mai.