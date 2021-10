Mel Brooks, a 95 anni lavora alla serie tv «La pazza storia del mondo»

«La pazza storia del mondo», film del 1981 di Mel Brooks, avrà una seconda parte in forma di serie tv. Lo riporta il sito online del magazine «Variety». Il progetto è stato annunciato da Hulu, piattaforma il cui azionista di maggioranza è Disney, che ha svelato che nelle prossime settimane inizierà il lavoro degli sceneggiatori, in vista di un inizio della produzione previsto per la primavera 2022. «History of the World, Part II» sarà composto da otto puntate che proporranno delle nuove parodie di alcuni dei momenti più importanti della storia. Sul grande schermo c’era stato posto per degli sketch ambientati nell’Impero Romano, l’Età della pietra, tratti dal Vecchio Testamento e legati alla Rivoluzione Francese.

Nel cast del film «La pazza storia del mondo» figuravano, oltre allo stesso regista, Dom DeLuise, Madeline Kahn, Harvey Korman, Gregory Hines, Cloris Leachman, Mary-Margaret Humes e Sid Ceasar. «Non vedo l’ora di dire ancora una volta la verità su tutte le storie fasulle che tutti pensavano fossero vere», ha dichiarato il regista e attore. All’epoca dell’uscita nelle sale il film terminava con l’annuncio di un sequel, con un finto Hitler nel mezzo di una performance di pattinaggio sul ghiaccio, «Hitler on ice». Nato il 26 giugno 1926 in una famiglia ebrea di Brooklyn, Mel Brooks ha sempre voluto ridicolizzare Hitler, come in uno dei suoi primi musical, «The Producers», diventato uno dei suoi più grandi successi. Negli Stati Uniti le memorie del cineasta, noto anche per «Frankenstein Junior» e «La folle storia dello spazio», sono attese per fine novembre in libreria.

Laura Zangarini, corriere.it