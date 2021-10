Kanye West cambia nome legalmente: ora si chiamerà Ye

Un giudice di Los Angeles ha accolto la richiesta di Kanye West di cambiare il suo nome. Il rapper sarà d’ora in poi legalmente conosciuto come “Ye”. West, che ha presentato la richiesta il 24 agosto, ha motivato il cambio di nome per “motivi personali”. Non è ancora chiaro quali potranno essere le ripercussioni della scelta di West sulla sua carriera artistica e sui suoi innumerevoli rapporti d’affari, e neanche sui suoi procedimenti di divorzio, dal momento che la sua futura ex moglie, Kim Kardashian, sta ancora procedendo ad aggiungere al suo cognome il cognome West, come ha fatto nel corso della sua recente apparizione a Saturday Night Live. Secondo gli amici, la coppia non è ancora tornata insieme. Nel 2018, anno della pubblicazione del suo album Ye, in un’intervista radiofonica West aveva spiegato che Ye è la parola che ricorre con più frequenza nella Bibbia, il corrispettivo di “voi”. West, che ora bisognerebbe chiamare Ye, ha recentemente messo in vendita il suo ranch nel Wyoming per 11 milioni di dollari. A Kim Kardashian è andata la casa di Hidden Hills da 60 milioni di dollari che i due condividevano.

