Simone Bonaccorsi: “Non ho chiesto a Chiara Esposito di sposarmi. Prima dobbiamo trovarci una sistemazione”

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito ospiti ad Uomini e Donne dopo l’esperienza a Temptation Island Vip

I due fidanzati, ospiti di ‘Uomini e Donne’ hanno raccontato le emozioni a poche settimane dal termine delle registrazioni:

Chiara: “Mi sono divertita tanto. Ho vissuto questa esperienza con la freschezza dei miei anni. La malizia sta negli occhi di chi mi guarda.

Lui non ha visto un interesse. Noi abbiamo tante discussioni.

Lui non crede nell’amicizia tra uomo e donna. Sono entrata lì dentro per dimostrare a me stessa questo. Con Fabrizio è esistita. Non mi sento più con nessuno”.

Bonaccorsi: “Non glielo avrei permesso. Fabrizio è sempre un bel ragazzo. Non si sanno mai i casi della vita. Nel momento in cui un ragazzo capisce che la fidanzata si dichiara non avrebbe senso continuare queste conversazioni. Perché arrivare a questi pericoli?! Se c’è un ragazzo che contatta la mia fidanzata mi dà fastidio”

