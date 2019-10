Rai Storia, nuovo appuntamento con “Passato e Presente”

All’inizio degli anni ‘60, dopo un decennio di immobilismo, sono riprendono le lotte operaie. Modifiche dei ritmi produttivi divenuti insostenibili, riduzione dell’orario, miglioramenti delle condizioni di lavoro nelle fabbriche, considerate alla stregua di lager, sono le richieste che avanzano gli operai. A “Passato e Presente”, il programma di Rai Cultura in onda alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli e il professor Andrea Sangiovanni rievocano il periodo di lotte operaie sfociato nel cosiddetto “autunno caldo” del 1969. Le rivendicazioni vengono portate avanti da una nuova generazione di lavoratori: giovani, in gran parte immigrati dal sud, insofferenti delle stesse rappresentanze sindacali, responsabili di non tutelare al meglio gli operai. Rabbia e malcontento dei lavoratori sfociano in proteste sempre più dure che nel biennio 1968-69 trovano un punto cruciale di svolta. Si arriva al cosiddetto autunno caldo, quando le richieste dei lavoratori, dopo una lunga e tesissima vertenza, verranno soddisfatte.