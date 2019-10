Grande Fratello Vip 2020: Megan Montaner in trattative

Grande Fratello Vip cast 2020: c’è anche Megan Montaner?

Nonostante lo slittamento al prossimo gennaio, continuano a trapelare indiscrezioni e gossip sulla quarta edizione del Grande Fratello Vip, la prima condotta da Alfonso Signorini. Al momento nessun nome è stato ufficializzato dalla produzione ma secondo il settimanale Vero gli autori sarebbero a buon punto con le trattative con Megan Montaner. Ebbene sì, pare che la famosa Pepa de Il Segreto sia pronta ad entrare nella Casa più spiata d’Italia per consolidare ancora di più la sua fama in Italia. La 32enne è molto legata al nostro paese: qui ha già lavorato al programma di Maria De Filippi Pequenos Gigantes e alle fiction Fuoco amico TF45 e Lontano da te

Il gossip di Megan Montaner al Grande Fratello Vip

“Megan Montaner potrebbe presto tornare in Italia. Questa volta, però, non per recitare in una fiction, ma per entrare a far parte del cast di uno dei reality più attesi del 2020: il Grande Fratello Vip. Le trattative sarebbero già a buon punto e potrebbero presto concludersi con un contratto firmato“, si legge sulla rivista Vero, nel numero in edicola da venerdì 18 ottobre. Sarà vero? Megan è davvero pronta a lasciare il compagno Gorka e il figlio Kael pur di diventare a tutti gli effetti una gieffina?

Gli altri probabili concorrenti del Grande Fratello Vip

Oltre a Megan Montaner, per il cast del Grande Fratello Vip si parla anche di: Adriana Volpe, Giucas Casella, Matilde Brandi, Natalia Bush, Paola Di Benedetto, Zoe Cristofoli, Ginevra Lambruschi, Lorenzo Riccardi, Mariano Catanzaro, Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo, Eva Robin’s.

