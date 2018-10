Principe Harry: è mistero per l’anello nero al dito

Durante il viaggio in Australia di Harry e della moglie Meghan Markle, i fotografi hanno notato un anello nero sulle dita del Principe: è mistero sull’origine

Il primo viaggio ufficiale in Australia di Harry e Meghan Markle ha rappresentato l’occasione ideale per dare l’annuncio dell’arrivo del loro primo figlio.Come da copione, ogni passo della coppia è stato ripreso dagli obiettivi dei fotografi. Ed è proprio grazie a una foto – o meglio a un particolare – che nelle ultime ore si sta creando un alone di mistero. All’anulare della mano destra di Harry è infatti comparso uno strano anello metallico di colore nero, un accessorio diverso dai soliti presenti alle dita dei reali britannici. Harry ha avuto sempre un animo più ribelle e, nonostante si sia uniformato al rigido stile della British Royal Family una volta sposato, mostra ancora alcuni tratti anticonformistici.

I dubbi sull’anello nero sono stati presto dissipati. L’accessorio è infatto uno dei più costosi wearable, ovvero dispositivi elettronici indossabili, presenti sul mercato. Il device in questione è un Oura Ring, un anello tecnologico della startup finlandese Oura, in grado di monitorare l’attività svolta nell’intera giornata e di salvare i dati in un’apposita applicazione. In particolare, questo anello riesce a monitorare la temperatura corporea, il battito cardiaco, il movimento fatto durante tutto l’arco della giornata e registra il sonno.

I modelli messi a disposizione dalla casa produttrice sono due e quello indossato dal Principe è il modello Heritage. Il suo costo può arrivare fino a 419 euro e, in questo, il Principe non ha voluto esagerare, considerato come l’altro modello possa arrivare a costare 1.049 euro. Insomma, da questi particolari si percepisce come, nonostante l’importanza del ceto di appartenenza, Harry sia un giovane come tutti, attirato dalla tecnologia.

Alessandro Conte, il Giornale