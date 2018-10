Men in Black, prime foto dal set del reboot

In origine era Will Smith. Ora per il nuovo Men in Black, atteso la prossima primavera nelle sale, sono impegnati sul set Chris Hemsworth e Tessa Thompson, nei panni degli agenti speciali alle prese con creature extra terresti. Nel film del 1997 erano Will Smith, Tommy Lee Jones e Linda Fiorentino a fare parte dell’organizzazione segreta ispirata alla serie di fumetti di Lowell Cunningham, mentre il reboot (o remake, o sequel? Non ci sono ancora notizie certe), che arriva otto anni dopo Men in Black 3, porta in scena Chris Hemsworth e Tessa Thompson. Eccoli in una foto condivisa online dall’attrice, mentre sono in cammino – nei loro immancabili abiti scuri – nel bel mezzo di un deserto, con tanto di ombrello per proteggersi dal sole. Ma non è dato sapere se la scena sarà effettivamente presente all’interno della pellicola o se, forse, riguarda un momento di pausa dalle riprese. L’immagine è stata scattata sul set del film in Marocco: i due agenti in giacca e cravatta lavorano per la banca londinese dei Men in Black, l’avventura fantascientifica si sposta dunque da Manhattan all’Europa. Nel prossimo Men in Black Tessa Thompson e Chris Hemsworth interpretano rispettivamente l’Agente M e l’Agente H, ma la trama resta avvolta nel mistero. Tuttavia sappiamo che la storia si svolgerà all’interno dello stesso universo che anni fa ha visto protagonisti Will Smith e Tommy Lee Jones. E ritroveremo anche Emma Thompson, conosciuta sul set come l’Agente O a capo dell’organizzazione MIB, insieme a new entry come Liam Neeson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall e Rebecca Ferguson. A dirigere lo stellare cast sarà Felix Gary Gray, già al timone di successi come The Italian Job, Giustizia privata e Fast & Furious 8. Dunque, resta solamente una domanda: Will Smith e Tommy Lee Jones appariranno almeno in un cameo? I sospetti serpeggiano tra i fan della saga fanta-comedy, dopo che è stato rivelato che alcune scene del film saranno girate a New York, la città da dove vengono i due personaggi…Tessa Thompson e Chris Hemsworth sono conosciuti ai più come la Valkyrie e il Thor di casa Marvel. E torneranno sul grande schermo nei panni dei Vendicatori appena un mese prima dell’uscita del reboot/remake/sequel di Men in Black, atteso nelle sale il 14 giugno 2019. Se sul ruolo della Thompson nell’ultimo capitolo sugli Avengers ci sono ancora informazioni confuse, la presenza di Hemsworth è assicurata: l’attore, con Avengers 4 e Men in Black, si appresta a dominare le sale cinematografiche mondiali durante la prossima primavera. La prima foto dal set è arrivata proprio da lui qualche settimana fa, al fianco della collega.

Floriana Ferrando, SkyTg24