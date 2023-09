Vasco Rossi – Il Supervissuto, la docu-serie dal 27 settembre su Netflix

Vasco Rossi – Il Supervissuto sarà disponibile dal 27 settembre 2023 su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Vasco Rossi – Il Supervissuto è stata girata, in gran parte, durante i due anni di pandemia, un momento di inaspettata pausa dai soliti, innumerevoli impegni della rockstar, un’occasione unica per trovare il tempo di guardarsi indietro e ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita.

LE PAROLE DI VASCO

Vasco spiega che “l’idea propostami da Netflix mi piaceva molto, diciamo anche che stuzzicava la mia vanità ma era anche l’occasione per raccontare la vera storia di Vasco Rossi: siccome in giro si sentono un mucchio di leggende e di storie, volevo per una volta raccontare la mia versione”. Non esclude, il rocker, in futuro un libro, ma intanto si parte con la docu-serie: “Intanto c’è questo tuffo nel mio passato e nel mio presente che mi ha permesso anche di attraversare il periodo del Covid. Mentre mi raccontavo rivivevo tutte le sensazioni intensamente, mi sono tornati in mente momenti belli e brutti, importanti e meno importanti, ho rivisto con affetto quel ragazzo pieno di sogni che voleva vivere una vita a modo suo”.

VASCO, DA ZOCCA A LOS ANGELES

La serie segue Vasco nei luoghi più importanti per lui, da Zocca, sua città natale, a Los Angeles e, attraverso interviste, materiali d’archivio e testimonianze di chi lo ha accompagnato in questi anni, ripercorre la sua e le molte storie che stanno dietro alle sue indimenticabili canzoni.

Scritta da Igor Artibani e Guglielmo Ariè, insieme a Pepsy Romanoff, anche regista della docuserie, Vasco Rossi – Il Supervissuto è prodotta da Solaris Media di Guglielmo Ariè e Azzurra Ariè in collaborazione con la casa di produzione Except di Maurizio Vassallo e Pepsy Romanoff.