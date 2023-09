Mick Jagger a Siracusa, cena in un ristorante di Ortigia: lo chef posta una foto

L’amore di Mick Jagger per la Sicilia non è un mistero né una novità. La rockstar, frontman dei Rolling Stones, ha un legame così forte con la più grande delle isole italiane da aver comprato casa a Portopalo e passarci spesso dei periodi di vacanza per decomprimere dallo stress lavorativo. Così, a poche settimane dall’annuncio del nuovo album di inediti in studio della sua band, Hackney Diamonds, Jagger è deciso di tornare nel suo posto dell’anima, fermandosi a Siracusa.

LA FOTO AL RISTORANTE

Il rocker è stato il 18 settembre tra i clienti di un ristorante di Ortigia, nel centro storico di Siracusa, per cenare. Anche questa non una novità, dal momento che Jagger frequenta il locale abitualmente, come spiegato dal proprietario Giovanni Guarneri, che ha condiviso una foto col musicista sul suo profilo Instagram scrivendo: “Ho sempre pensato che tornare in un ristorante sia il più grande complimento; se poi il cliente ricorda i piatti e li vuole riprovare è meraviglioso, e se infine è uno dei più grandi di sempre che fa la foto con te, sorridente, che dire. Grazie Mick Jagger. È stato un onore ed un piacere”.