Shakira-Gerard Piqué, tra le amanti spunta anche Bar Refaeli

Secondo il paparazzo Jordi Martin avrebbero avuto una relazione nel 2012

Il divorzio tra Shakira e Gerard Piqué continua a rivelare soprese.

Sembra infatti che durante i 12 anni il loro matrimonio abbia “ospitato” diverse amanti. Tra queste anche alcune celebrità, come la top Bar Refaeli. Il calciatore e la modella si sarebbero frequentati nel 2012, quando Piqué era già fidanzatissimo. A lanciare lo scoop il paparazzo Jordi Martin, “esperto” di piccanti retroscena sulla coppia.

Il paparazzo spagnolo ha lanciato la bomba sui suoi profili social, affermando di aver avuto tempo fa la soffiata da un parente di Shakira e di averne recentemente avuto la conferma da una persona vicina alla Refaeli.



“Bar Refaeli aveva compiuto diversi viaggi nel 2012, a Barcellona. Il motivo di tutti quei viaggi era proprio Gerard Piqué”, ha spiegato Martin. “Shakira aveva saputo di quelle voci all’epoca, ma non ci aveva mai creduto. Le prime conferme sono arrivate subito dopo la separazione, sempre più concrete e circostanziate. Una volta avuta la conferma, Shakira è rimasta decisamente attonita nello scoprire i dettagli degli incontri clandestini tra l’ex compagno e la Refaeli”.

Il vaso di Pandora è stato appena scoperchiato e potrebbe regalare molte altre chicche in fatto di tradimenti. Nel frattempo i rispettivi legali stanno cercando di accordarsi sulla separazione, ma di questo passo il divorzio potrebbe presto trasformarsi in un’aspra battaglia legale.



I punti critici, infatti, non mancano sia per quanto riguarda la divisione dei beni che il futuro dei figli. Lei vorrebbe infatti portarli a vivere a Miami, ma il calciatore non sarebbe per niente d’accordo. Per convincerla a fare marcia indietro Piqué avrebbe addirittura “sequestrato” i suoi Grammy, intenzionato ad usarli come merce di scambio.