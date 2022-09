Paris Hilton ha smarrito il suo cane Diamond Baby: grande ricompensa a chi lo troverà

Paura in casa Hilton per la scomparsa di uno dei Chihuahua tanto amati della star. Iniziate le ricerche

Diamond Baby è scomparso. L’amato Chihuahua di Paris Hilton non si trova più e la star ha offerto una lauta ricompensa a chi le riporterà indietro il suo amico a quattro zampe. L’annuncio è stato pubblicato su Instagram ieri, lunedì 19 settembre, dopo che la piccola cagnolino marrone e nera è sparita senza lasciare tracce. L’ultimo avvistamento risalirebbe a cinque giorni fa nella zona di Beverly Hills vicino a Mulholland Drive e Clarendon Road, quindi si potrebbe escludere il rapimento per eventuale riscatto o estorsione.

COSA FARE

“Se hai qualche consiglio su dove si trova Diamond Baby o ti sembra di averla vista, contatta l’indirizzo email finddiamondbaby@gmail.com” ha scritto Paris Hilton sui social, aggiungendo che “ci sarà una grande ricompensa per il suo ritorno e non sarà fatta nessuna domanda”. L’ereditiera della celebre catena di hotel nel mondo ha aggiunto: “Per favore, per favore, invia un’e-mail se sai qualcosa e per favore prenditi cura della mia piccola”. Un momento difficile per Hilton che non ha nascosto la preoccupazione e il dolore per la perdita di uno dei suoi Chihuahua con cui spesso fa fotografie e post.

CIRCOSTANZE DELLA SCOMPARSA

“Ero a un servizio fotografico e stiamo cambiando casa. Uno dei traslocatori deve aver lasciato una porta aperta” ha detto Paris Hilton. “La mia famiglia e i miei amici mi hanno aiutato a cercare in lungo e in largo in tutto il mio quartiere e sono andati di porta in porta, ma non l’abbiamo ancora trovata”. Non stupisce che la star abbia persino messo sul libro paga un investigatore privato e una serie di droni per effettuare le ricerche in modo capillare e veloce. “Chiunque abbia mai amato un animale domestico e perso un animale domestico capirà questo dolore che sto provando: il mio cuore è spezzato”.

IL DOLORE DI PARIS HILTON

“Non sono mai stata così triste e depressa. Sento che una parte di me è scomparsa e niente è più lo stesso senza di lei qui. Diamond Baby è il mio tutto, è davvero come una figlia per me. Eravamo inseparabili, lei era la mia migliore amica e sempre al mio fianco”. Hilton era stata reticente ad annunciare al pubblico la ricerca del cane per l’incolumità del cane e “perchè le persone possono essere crudeli” ma ha dichiarato di essere sempre più disperata più passa il tempo, perchè svanisce piano piano la possibilità che qualcuno riporti indietro il cane.