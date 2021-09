Rai3, stasera ultimo appuntamento con “Io li conoscevo bene”

Ultimo appuntamento, alle 23.15 su Rai3, con “Io li conoscevo bene”, il programma in cui Maurizio Costanzo e Pino Strabioli raccontano in modo inconsueto e sorprendente i grandi protagonisti dello spettacolo italiano del Novecento. Un’avvincente conversazione in cui Strabioli, raffinato conoscitore di teatro e di spettacolo, stimola i ricordi personali e inediti di Costanzo, che quei grandi personaggi ha “conosciuto bene” e ha frequentato a lungo, dal punto di vista professionale e umano, grazie alla sua lunga esperienza da cronista del varietà a inventore del talk-show italiano, nonché impareggiabile talent-scout. Un racconto arricchito da ospiti e testimonianze, oltre che dai preziosi filmati del repertorio delle Teche Rai. Maurizio Costanzo non solo ha “conosciuto bene” Enrico Vaime, scomparso nel marzo scorso, ma è stato suo grande amico e autore insieme a lui di alcuni fra i più celebri programmi della tv italiana, dallo storico Quelli della domenica (1968) fino ai recentissimi Memorie dal bianco e nero (2010) e S’è fatta notte (2012). E’ l’occasione per ripercorrere, con il prezioso aiuto di Pino Strabioli, la carriera di uno dei più brillanti autori televisivi italiani, per rivedere gli sketch, le sigle, l’umorismo raffinato e intelligente dei suoi programmi. Ma anche per ricordare il lavoro di molti altri personaggi che lavorano “dietro le quinte”, e perciò spesso poco noti al grande pubblico, che hanno fatto grande il nostro varietà televisivo: Italo Terzoli, Marcello Marchesi, Dino Verde, Umberto Simonetta e molti altri. Completano il racconto le testimonianze di Simona Marchini e di Fabio Fazio, che sono stati per molti anni al fianco di Enrico Vaime nel programma radiofonico Black Out, uno dei più longevi e di maggiore successo della Rai.