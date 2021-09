Napoli, nel PAN la mostra permanente su Troisi e La Smorfia

E” stato compiuto il primo passo ufficiale per la realizzazione della mostra permanente su Massimo Troisi e il trio La Smorfia. In seguito alla proposta formale ricevuta da Lello Arena e Enzo Decaro di donare alla città un patrimonio di oggetti, costumi e documenti appartenuto a Massimo Troisi e al trio La Smorfia per l’allestimento di una mostra permanente aperta al pubblico, il sindaco, Luigi de Magistris, e l’assessore alla Cultura, Annamaria Palmieri, hanno individuato il PAN, Palazzo delle Arti di Napoli, come luogo ideale per ospitarla, come fa sapere una nota. L’Amministrazione comunale ha deliberato di investire l’intera aliquota del finanziamento ad essa destinato dalla Città metropolitana “per investimenti per la cultura proprio per realizzare i lavori di adeguamento e allestimento della mostra” Il progetto tecnico è stato redatto in forma definitiva, approvato in Giunta e formalmente inviato alla Città metropolitana come risposta all’avviso rivolto ai Comuni dell’area metropolitana per il finanziamento di progetti di adeguamento di immobili di proprietà destinati a musei, sale teatrali ed auditorium. “Era un impegno che con il sindaco ci eravamo assunti dal primo giorno in cui ho avuto la delega alla Cultura. Sono perciò molto contenta di avere posto la prima pietra di un progetto che consentirà a tutti i cittadini e agli estimatori di mantenere viva la memoria del fenomeno culturale unico e straordinario rappresentato dal lavoro della Smorfia e dell’immenso Massimo Troisi” afferma Palmieri.

