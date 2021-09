Lo Scorpione torna a graffiare, con la campagna di comunicazione “What the fun” sviluppata da Independent Ideas per Abarth F595

Il profumo dell’asfalto, le emozioni del circuito, le scariche di adrenalina. Sensazioni che da sempre richiamano le mitiche auto dello Scorpione, oggi diventano ancora più entusiasmanti grazie alla nuova creatività firmata Independent Ideas, boutique creativa di Publicis Groupe, sviluppata per presentare al pubblico l’Abarth F595: un concentrato di pura performance e tecnologia nata per soddisfare tutti gli appassionati del racing e chi ricerca il massimo delle prestazioni e del divertimento. Abarth F595 democratizza e rende accessibili tutte quelle emozioni che, fino a ieri, erano riservate al mondo della pista e fruibili solo attraverso il gaming: questo il punto di partenza della comunicazione sviluppata per l’ultimo modello in casa dello Scorpione che, proprio come un videogioco, offre a chi la guida adrenalina e performance, uno stile inconfondibile e un divertimento tale che nessuno potrà fare a meno di esclamare “What The Fun!” E proprio la line “What The Fun” diventa firma dell’intera campagna integrata, che esordisce con un online video e insieme a stampa e digital si pone l’obiettivo di esaltare l’esclusività di un’auto incredibilmente performante. Prodotto da Akita Film e diretto da Danxzen, il film si presenta a tutti gli effetti come uno spettacolare racing game, grazie al supporto di grafiche accattivanti e sound effects che esaltano all’ennesima potenza le prestazioni di questa serie speciale equipaggiata con il performante 1.4 T-jet 165 CV da cui è derivato il propulsore delle monoposto Tatuus impegnate nei campionati Formula 4. La F595 affronta un esaltante percorso che si sviluppa tra le chicane mozzafiato di un circuito e le strade moderne di una città, entusiasmando lo spettatore dal primo all’ultimo secondo. Una chiave di lettura che caratterizza inoltre tutti i contenuti sviluppati per i canali social e digital del brand, il cui linguaggio moderno e accattivante cattura l’attenzione degli utenti per mettere in evidenza le features di prodotto.