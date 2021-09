La trilogia di FUMETTIBRUTTI diventa una serie TV

La serie è firmata dalla regista Laura Luchetti, scritta con Luca Giordano e con la collaborazione di Josephine Yole Signorelli alias Fumettibrutti

Dopo il grande successo editoriale e mediatico della trilogia di graphic novels Romanzo Esplicito, P-La mia adolescenza trans e Anestesia firmata da Fumettibrutti (Feltrinelli Comics), la storia della protagonista P. diventa una serie TV firmata dall’autrice e regista Laura Luchetti, con lo sceneggiatore Luca Giordano e la consulenza della stessa autrice Josephine Yole Signorelli (in foto) , coprodotta da Bim Produzione e Feltrinelli Originals. Josephine Yole Signorelli in arte Fumettibrutti è la rivelazione degli ultimi anni nel panorama dei fumetti italiani. Una voce e un talento espressivo riconosciuti e acclamati da pubblico e critica per aver saputo raccontare la vita e la transizione di una giovane donna transgender – la stessa autrice – con spiazzante autenticità e naturalezza, prima sui social network e poi nella trilogia edita da Feltrinelli Comics. Attraverso i suoi disegni Josephine Yole Signorelli ha affrontato e raccontato la volontà di una ragazza di provincia siciliana nel trovare la propria strada per la felicità, appropriarsi della sua vera identità e inseguire i propri sogni, pronta ad affrontare scelte e sfide estreme con coraggio e speranza nel futuro. Sempre con uno stile sintetico, iconico, diretto – coma mai prima, per efficacia e linguaggio – per raccontare una vita unica, capace di parlare a tutti, giovani ed adulti, offrendo la visione di un mondo e di una generazione fluida e libera da etichette di genere. Un racconto, tra biografia e finzione, liberamente interpretato da Laura Luchetti, con il contributo dello sceneggiatore Luca Giordano, nell’adattamento televisivo di un’ educazione sentimentale “punk ”, tutta italiana (10 episodi da 30’), ambientata nella prima decade degli anni Duemila, tra Catania e Bologna. Una storia emozionante, colorata e senza filtri, sulla generazione della libertà e dell’auto-determinazione . Dove conta solo chi senti e decidi di essere , non in quale corpo o genere nasci. L’incontro tra l’autrice-regista Laura Luchetti – talento di formazione ed esperienza internazionale , selezionata in prestigiosi festival (Sundance, Cannes, Tiff, BFI London, Busan) con il suo secondo film Fiore Gemello, premiata per i suoi cortometraggi (Nastro d’Argento per Sugar Love) e per la recente serie tv Nudes per RaiPlay – e la giovane artista Fumettibrutti unisce due visioni e due sensibilità eccezionali nel raccontare il mondo contemporaneo , la società italiana e l’evoluzione della cultura giovanile rispetto a temi quali l’identità di genere, il sesso, l’amore, l’inclusività, la diversità, l’integrazione e la controcultura , amplificando in questo progetto la capacità di entrambe di arrivare al grande pubblico con storie e temi attuali, autentici e originali, ancora poco esplorati dalla narrativa televisiva italiana. ​

La coproduzione nasce dall’incontro tra Feltrinelli Originals , la label di sviluppo di serie TV di Effe TV, media content company del Gruppo Feltrinelli, diretta da Riccardo Chiattelli, e Bim Produzione (Gruppo Wild Bunch Ag) guidata da Riccardo Russo. Una partnership editoriale e di business tra due realtà della produzione audiovisiva in Italia, espressione di due grandi aziende europee, che vede i rispettivi team di sviluppo già attivi anche in un secondo progetto – ancora confidenziale – in sviluppo e pre-produzione per uno streamer.

Josephine Yole Signorelli alias FUMETTIBRUTTI

Nata a Catania nel 1991, Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, è il più grande fenomeno del fumetto italiano recente. Romanzo esplicito (Feltrinelli Comics, 2018) è stato il suo esordio editoriale, acclamato dalla critica, non solo fumettistica, con il quale ha vinto il Premio Micheluzzi come migliore opera prima. È seguita la graphic novel P. La mia adolescenza trans (Feltrinelli Comics, 2019), che le è valso il Premio Gran Guinigi di Lucca come migliore esordiente, e nel 2020 Anestesia . Ancora per Feltrinelli Comics ha firmato un racconto nell’antologia Post Pink (2019) ed è stata curatrice di Sporchi e subito (2020). Nel 2020 si è aggiudicata il Premio Influencer dell’anno ai Diversity Media Awards. Collabora con La Repubblica e L’Espresso, come editorialista e illustratrice.

Laura Luchetti

Regista eclettica e pluripremiata, Laura Luchetti ha diretto film, serie televisive, cortometraggi di animazione, documentari e produzioni teatrali. Il suo primo lungometraggio “Febbre da Fieno” (2010) è stato distribuito in Italia da The Walt Disney Company Italia e ha partecipato a numerosi Festival Internazionali. Ha diretto due corti di animazione: “Bagni” (2016), che è entrato nella Cinquina dei Nastri D’Argento, e “Sugarlove” (2018) selezionato dalla Settimana della Critica di Venezia e Vincitore del Nastro D’Argento come Miglior Animazione 2019. Il suo secondo lungometraggio “Fiore Gemello” (2018) è stato selezionato all’Atelier del Festival di Cannes e al Sundance Screenwriters Lab, ed è stato proiettato tra gli altri al TIFF Toronto International Film Festival, BFI London Film Festival e Busan International Film Festival. La serie “Nudes” (2021), di cui Luchetti firma la regia, è andata in onda su RaiPlay ad aprile raggiungendo oltre un milione spettatori nella prima settimana e guadagnandosi un’accoglienza estremamente positiva sia da parte del pubblico che della critica. Vincitrice del prestigioso Premio Maximo 2021 come miglior regia per la serialità televisiva “Nudes”.

Luca Giordano

Luca Giordano è diplomato in sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia, esordisce nel 2013 con il film “Il terzo tempo” di Enrico Maria Artale (Venezia70, sezione Orizzonti) e in narrativa con il romanzo “Qui non crescono i fiori” (ISBN edizioni, TerraRossa editore). Nel 2019 vince il premio Solinas con la sceneggiatura “Le cose sporche”. È stato tutor della Scuola Holden di Torino ed è autore e sceneggiatore della seconda e terza stagione di Summertime (Netflix).

Feltrinelli Originals

Feltrinelli Originals è la label di sviluppo di Effe TV nata per realizzare contenuti seriali per network e piattaforme televisive, ispirati dalla produzione editoriale e dalla scoperta di storie vere italiane, uniche, originali e ancora inedite, capaci di ampliare il racconto del nostro paese e portarlo al pubblico televisivo. Oltre ai due progetti in sviluppo con Bim Produzione, Feltrinelli Originals sta attualmente sviluppando con Indiana Production la serie TV tratta dai gialli al femminile di Rosa Teruzzi I delitti del casello (Sonzogno di Marsilio Editore); e con EIE FILM la docu- serie “RIVIERA Confidential ” : una storia vera, tra fenomeno musicale mondiale e criminalità organizzata, ambientata in Riviera Adriatica nelle estati assolate degli anni ’80.

Bim produzione

Bim Produzione è stata fondata a ottobre del 2019 da Bim Distribuzione – società di proprietà del gruppo Wild Bunch Group AG – e Riccardo Russo – ex Head of TV Leone Film Group ed Head of International Co-productions Lux Vide – con il mandato di realizzare Serie Tv, Film e Documentari per il mercato italiano e internazionale. Bim Produzione affianca la già nota omonima società di distribuzione che dal 1983 porta in Italia la migliore cinematografia indipendente mondiale, grazie a titoli quali i premi Oscar The Artist, Fahrenheit 9/11, Spotlight, 12 Anni Schiavo, The Iron Lady e ancora Her (Lei), Into the Wild, Brokeback Mountain, I Diari della Motociletta, Il Favoloso Mondo di Amelie e molti altri. Il gruppo Wild Bunch AG è una delle principali società europee indipendenti di servizi di distribuzione e produzione cinematografica e televisiva, quotata sul mercato tedesco. Bim Produzione si aggiunge ad altre società di produzione del gruppo quali Senator Produktion in Germania, Vertigo in Spagna e Wild Bunch in Francia. Ad aprile 2021 è uscita Nudes, una serie tv originale RaiPlay, prodotta da Bim Produzione in collaborazione con Rai Fiction. Remake italiano del teen drama norvegese omonimo, Nudes diventa immediatamente il prodotto più visto tra i contenuti originali RaiPlay. Bim Produzione sta realizzando l’ultimo film di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo e in co-produzione con Palomar ed è in sviluppo vari progetti televisivi con le principali piattaforme.

