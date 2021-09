Il figlio di Gigi D’Alessio entra ad ‘Amici 21’, Anna Pettinelli picchia duro: ‘Mi hai deluso’

Luca D’Alessio, 18 anni, è ufficialmente uno degli allievi della 21esima edizione di ‘Amici’. Durante la formazione della classe, avvenuta domenica 19 settembre su Canale5, il terzogenito di Gigi D’Alessio (è nato dall’amore tra il cantautore napoletano e la prima moglie Carmela Barbato) è stato però duramente attaccato da Anna Pettinelli, che si è detta addirittura “delusa” dalla sua performance. Il giovane si è infatti esibito per qualche minuto prima di ricevere la maglietta del talent e vedersi assegnato un banco.

La conduttrice radiofonica ha spiegato la sua posizione contro l’ingresso di Luca, in arte LDA, nel programma: “Sono delusa. Credo che tu sia cresciuto a pane e musica e quindi molto più di tutti gli altri vivendo con un padre cosi importante e creativo potevi dare qualcosa di più. Se tuo padre cantasse oggi canterebbe come te, ma meglio. Lo trovo datato, perdonami”. “Non trovo modernità in quello che fai, mi sembri un Gigi D’Alessio 3.0. Manca l’originalità”, ha poi rincarato.

Luca ha semplicemente risposto: “Siamo due persone diverse”. Poco dopo però in suo supporto è intervenuto Rudy Zerbi, che ha invece trovato gradevole l’esibizione del ragazzo. “Credo che datato sia chi non si aggiorna, chi non è al passo coi tempi e non è curioso. Credo che lui rappresenti un genere che in Italia amano in tanti e che sia giusto che venga rappresentato in questo programma”, ha fatto sapere.

Gossip.it