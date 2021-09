Arisa, è ufficiale: da «Amici» a «Ballando con le Stelle»

Nella prossima edizione del talent condotto da Milly Carlucci, la cantante – ex insegnante di Maria De Filippi – sarà una delle concorrenti, la prima assegnata a Vito Coppola, nuovo maestro

Quel che è stato venduto come «mistero» si è avviato, domenica, verso una risoluzione ufficiale. Arisa, che su Instagram ha cercato di raccontare quanto Amici sia stato «Una delle opportunità più grandi che ho avuto nella vita», è stata dichiarata parte del cast di Ballando con le Stelle. «Tu non sai quanto tempo l’ho corteggiata questa ragazza qui per convincerla a venire a fare Ballando con le Stelle. E la notizia incredibile è che mi ha detto di sì finalmente, per cui è con noi a Ballando con le Stelle di quest’anno», ha detto Milly Carlucci, ospite domenica di Da noi… A ruota libera.

«Devo metabolizzare, ancora», le ha fatto eco Arisa, ospite di Francesca Fialdini. La cantante, online, ha poi cercato di dar voce alle proprie emozioni. «Mi mancherà tutto quanto», ha scritto, facendo l’in bocca al lupo a Maria De Filippi e alla squadra del talent Mediaset, «Ma “Il mio mestiere è vivere la vita”». Cambiando e rinnovandosi, non più insegnante nella scuola televisiva, ma concorrente di ballo sulla rete avversaria, con Vito Coppola suo (e nuovo) maestro.

(Claudia Casiraghi – vanity fair)