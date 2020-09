Rai3, stasera nuovo appuntamento con “Sapiens Doc”

La misteriosa isola di Bioko, al largo delle coste occidentali dell’Africa, nella Guinea Equatoriale: un luogo unico al mondo dove la natura è incontaminata. E’ la terra raccontata dal geologo e primo ricercatore del Cnr Mario Tozzi in “Sapiens Doc”, in onda domenica 20 settembre alle 20.30 su Rai3. Un viaggio tra le antiche foreste pluviali dell’isola di Bioko alla scoperta della vita segreta di animali sorprendenti come i drilli, una specie di scimmie che vivono allo stato selvatico, veri predatori che non hanno uguali per dimensioni e forza ma che, a causa dell’uomo, sono a rischio estinzione. Per la prima volta vengono seguite da vicino la vita e le avventure di Motuku, il maschio alpha, vigoroso ed esperto e del piccolo Sipoti, l’ultimo arrivato che un giorno diventerà capo branco come suo padre. E si scoprirà che per aspetto fisico, linguaggio del corpo e cura delle relazioni noi umani non siamo poi così diversi dalle scimmie, nostre antenate.

Le emergenze ambientali, i cambiamenti climatici, le meraviglie della natura, l’avventura, le esplorazioni: “Sapiens Doc” è un programma basato sui migliori documentari internazionali e sul racconto appassionato, che esplora le montagne dell’Abruzzo, il parco regionale dell’Appia antica e la laguna della Caffarella, le foreste e i laghi dei Castelli romani.