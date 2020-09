Da lunedì, torna “Cotto e mangiato”, la rubrica cult dedicata alla cucina in onda da lunedì al venerdì su Italia 1, all’interno dell’edizione delle ore 12.25 di Studio Aperto.



I fornelli della cucina di Tessa Gelisio sono pronti per cucinare e proporre agli appassionati pratiche e gustose ricette.

Ad accompagnare la padrona di casa in questa nuova stagione ci saranno anche amici e chef stellati.