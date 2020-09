Grazie dei Fiori, la telefonata a sorpresa di Loredana Bertè

Durante la trasmissione Grazie dei Fiori con Pino Strabioli, andata in onda su Rai Radio2, con ospite Mario Lavezzi, ha chiamato a sorpresa Loredana Bertè che proprio oggi compie 70 anni. La cantante ha dichiarato di non festeggiare mai il suo compleanno da quando è scomparsa la sua sorella Mimì, nata anche lei il suo stesso giorno “ho ancora dei rimorsi per non averle detto abbastanza ti voglio bene”. Durante la telefonata Loredana ha ribadito anche il suo grande amore per Mario Lavezzi, con cui ha avuto una storia