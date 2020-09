Barbara D’Urso, gambe (e non solo) da urlo a 63 anni!. E quanti scherzi con l’amico Cristiano Malgioglio…

A spasso per Milano con l’amico del cuore, l’instancabile conduttrice esibisce un fisico super tonico. Come mostrano le immagini esclusive del settimanale Oggi

Barbara D’Urso a 63 anni sfodera il suo fisico da urlo e la sua verve. A spasso a Milano con l’amico Cristiano Malgioglio, 75 anni, l’instancabile conduttrice di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la d’Urso scherza e… si lascia ammirare. Stivaletti glamour, micro-shorts da ragazzina e sorrisi smaglianti, come mostrano le immagini esclusive di Oggi.

SPLENDIDA 63ENNE – Non è la Rai. Barbara D’Urso ha polemizzato con l’emittente pubblica, che l’ha



Mandata in onda in edizione discinta su Techetechetè. In compenso, su queste pagine, esibisce con orgoglio (ben risposto) le sue gambe da splendida sessantatreenne. La conduttrice è stata immortalata mentre gironzola a Milano con Cristiano Malgioglio.

VERSIONE FENICOTTERO – Barbara, versione fenicottero con stivaletti, appare rapita dalle scarpe del suo amico, che fotografa divertita a più riprese. Dallo scatto di nervi allo scatto sul cellulare, il passo è breve. Ma sullo “sgarro” della Rai la d’Urso tiene il punto: «Trovo bizzarro mettere come mio esordio uno spezzone di repertorio con i seni al vento e senza nemmeno oscurarli, come sarebbe giusto in prima serata. Noi a Mediaset non lo avremmo fatto».





Oggi.it