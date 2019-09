Rai Radio2, arrivano “I Lunatici del Week End”

Domani, sabato 21 settembre a Rai Radio2 sbarcheranno ‘I Lunatici del Week End’. Andrea Santonastaso, ex conduttore di Quelli che… su Rai Radio2, e Roberta Paris, “la prima lunatica” in un team di soli uomini, saranno i protagonisti del week end notturno di Rai Radio2. Tutti i sabati e le domeniche, per tutta la notte dall’1 alle 5, l’inedita coppia chiuderà “la settimana lunatica” aperta da Arduini e Di Ciancio, verrà affidato alla nuova coppia l’ascolto del popolo della notte durante il week end. Sarà un viaggio garbatamente irriverente, che affronterà tematiche a metà tra l’informazione e l’intrattenimento, con ospiti legati al costume e alla società, senza mai dimenticare il contatto con gli ascoltatori, punto di forza del format. La folta community “lunatica” potrà dunque continuare a contare sull’efficacia dello storico 06.3131, “confessionale” ormai di tutto quel popolo di nottambuli che vaga spesso fino alle prime luci dell’alba. Da domani ‘I Lunatici’ saranno sempre in diretta, 24 su 24, 7 giorni su 7, sempre live, anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla App RaiPlay Radio e con contenuti speciali su Facebook, Instagram e Twitter di @RaiRadio2.