Oggi inizia, a Lamon (Belluno), la Festa del Fagiolo: ci sarà anche Edoardo Raspelli

La Festa del Fagiolo di Lamon compie trent’anni. La sua prima edizione, infatti, è del 1990, nella terza fine settimana di settembre e la collocazione non è mai cambiata. È infatti per Lamon (e per i paesi dove il fagiolo viene coltivato) il momento giusto per la raccolta sia del prodotto secco sia del prodotto fresco che vengono venduti durante la festa negli stand del Consorzio di tutela del Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese o che vengono cucinati negli stand gastronomici e nei ristorantini allestiti per la festa o nei locali del paese. Nella “tre giorni” ( da venerdì 20 settembre a domenica 22) si potranno gustare piatti di vario tipo, sia tradizionali sia più innovativi, scegliendo tra proposte da solo qualche euro (tipo street food) fino a veri e propri ristoranti con menù da 15 o 20 euro.

Un prodotto di nicchia: i soci del Consorzio sono 120; vengono coltivati (secondo le annate) tra i 12 ed i 14 ettari e la produzione si aggira sui 150 quintali.

Il “piatto forte” della festa continua ad essere la gastronomia. La Festa del fagiolo è un mix di cucina, cultura, mostra mercato del prodotto agricolo, artigianato, spettacoli e intrattenimento: l’intero paese è addobbato a festa per un evento che si distende per quasi un chilometro di strade e vicoli del centro.

Quest’anno è stato deciso di ripresentare il concorso gastronomico “Il fagiolo d’oro”, aperto ai professionisti della cucina ed alle scuole alberghiere, come fosse un passaggio di testimone tra gli esperti di oggi e quelli di domani. Alla premiazione del concorso seguirà un confronto tra esperti di cucina, di agricoltura, allevamento, turismo, condotto dal giornalista e “cronista della gastronomia” Edoardo Raspelli, ospite d’onore dell’edizione di quest’anno. Accanto a lui, come madrina, la showgirl (con laurea in psicologia) Paola Bonacina.

A TAVOLA NEL FELTRINO – IL FAGIOLO

Lamon (Belluno) 20 – 21 – 22 settembre 2019

Si comincia la sera di venerdì 20 settembre con la musica dal vivo che accompagna l’apertura degli stand gastronomici. In piazza, allo stand dei Reves e della protezione civile suonano The Atom Tanks, mentre in piazza Trento e Trieste, all’Osteria da Botaro la serata musicale sarà affidata a Al & Jay.

Alle 21 nella sala Gaio ci sarà la premiazione del concorso Fagiolo d’Oro con Edoardo Raspelli che condurrà l’incontro dibattito sul fagiolo con la dottoressa Paola Bonacina.

Il giorno successivo, sabato 21 settembre, alle 10, la cerimonia inaugurale con la consegna dei premi Facen e Gazzettino.

Il pomeriggio, dalle 16 alle 20, per le strade di Lamon si muoveranno I Bandaros, una band composta da una decina di elementi, fiati e percussioni, con un repertorio della tradizione friulana folk popolare per arrivare ai successi italiani e internazionali.

Alle 21 la piazza principale del paese sarà animata dallo spettacolo di fuoco Strie Fire Show. Non mancheranno neppure i concertini, con i Black Dream dai Reves e Radio Palinka nell’Osteria da Bottaro.

Domenica 22 settembre il programma degli spettacoli prevede al mattino alle 11 e di nuovo al pomeriggio uno show di Biketrial Freestyle adrenalinico che unisce capacità tecniche e fantasia basato tutto sulla bicicletta. Durante il pomeriggio ci saranno anche esibizioni di artisti di strada, animazioni per bambini, musica live dei Malegria, tosatura delle pecore.

A TAVOLA NEL FELTRINO: IL FAGIOLO

IL PROGRAMMA IN DETTAGLIO

VENERDI’20 SETTEMBRE

ore 16 Concorso gastronomico “Fagiolo d’oro” con la partecipazione di professionisti del settore e delle scuole alberghiere

ore 19 Apertura stands gastronomici / Apertura mostre

ore 21 Incontro culturale/convegno con la presenza del critico Edoardo Raspelli – premiazioni del concorso gastronomico con Paola Bonacina (Teatro Mons. G. Gaio)

Musica dal vivo in varie parti del paese

The Atom Tanks (Piazza III Novembre – Stand Gruppo dei Revès e Protezione Civile)

Al & Jay (Piazza Pesa – Osteria da Bottaro)

SABATO 21 SETTEMBRE

ore 9 Apertura stands Mostra Mercato del Fagiolo / Apertura mostre

Apertura spazi espositivi: artigianato locale-mercatino

ore 10 Inaugurazione 30° edizione “A Tavola nel Feltrino: il Fagiolo”

(Teatro Mons. G. Gaio)

ore 12 Apertura stands gastronomici

nel pomeriggio: Show cooking con gli allievi delle scuole alberghiere (presenti Edoardo Raspelli e Paola Bonacina) ed esibizione di artisti di strada

ore 18.30 Apertura stands gastronomici

ore 21 Spettacolo di fuoco in piazza III Novembre

ore 21.45 Musica dal vivo in vari punti del paese

Black Dream (Piazza III Novembre – Stand Gruppo dei Revès e Protezione Civile)

Radio Palinka (Piazza Pesa – Osteria da Bottaro)

DOMENICA 22 SETTEMBRE

ore 9 Apertura stands Mostra Mercato del Fagiolo / Apertura mostre

Apertura spazi espositivi: artigianato locale-mercatino

ore 10.30 Santa Messa (Chiesa Sacro Cuore)

ore 11 Reckless Bike Show – uno spettacolo unico nel suo genere di biketrial freestyle

(Piazza III Novembre)

ore 12 Apertura stands gastronomici

nel pomeriggio: Esibizione artisti di strada, biketrial freestyle, animazione per bambini, tosatura delle pecore, musica dal vivo

ore 18.30 Apertura stands gastronomici

Programma dettagliato su www.prolocolamon.it