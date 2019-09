Stasera andrà in onda su, Sky, il match Cagliari-Genoa

Il quarto turno del campionato di Serie A si apre con l’anticipo tra Cagliari e Genoa. La formazione di Maran, dopo la vittoria in trasferta sul campo del Parma, è impegnata in casa contro la squadra rossoblù, che viene dalla sconfitta casalinga con l’Atalanta. Il Cagliari ha perso le prime due partite giocate alla Sardegna Arena, contro Brescia e Inter.

Cagliari-Genoa, diretta tv e streaming

La partita tra Cagliari e Genoa è in programma alle ore 20.45 allo stadio Sardegna Arena e sarà visibile in diretta tv su Sky Serie A e Canale 251. Inoltre, la diretta streaming sulla piattaforma Skygo.

Le probabili formazioni di Cagliari-Genoa

Due dubbi per Maran, su Cacciatore e Castro. Il tecnico sembra intenzionato a schierare dal primo minuto Pinna e Birsa. In attacco, ci dovrebbe essere la coppia d’attacco formata da Joao Pedro e Simeone. Andreazzoli potrebbe puntare sul modulo 3-5-2 con il duo offensivo Kouame-Pinamonti. In difesa, i titolari dovrebbero essere Criscito, Zapata e Romero.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pinna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran

GENOA (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito, Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone, Barreca; Kouame, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

Corrieredellosport.it