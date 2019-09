25 anni di «Friends»: le lezioni sulla vita imparate dagli amici del Central Perk

Venticinque anni fa, gli amici del Central Perk debuttavano in Tv. Per omaggiarli, ecco tutto ciò che abbiamo imparato da loro per dieci, memorabili stagioni

Venticinque anni sono passati dalla prima chiacchierata sul divano del Central Perk. Eppure, ancora oggi, l’amicizia tra Joey, Phebe, Monica, Rachel, Chandler e Ross è viva nei nostri cuori. Per dieci memorabili stagioni (dal 1994 al 2004), tra un match a biliardino con Joey e Chandler, la coppa Geller disputata tra Ross e Monica, il tira-molla infinito tra suo fratello e Rachel e una strimpellata «rognosa» di Phoebe, i Friends ci conquistavano con le loro storie dagli studi della NBC.

Per l’occasione, Comedy Central – il canale di VIMNI dedicato all’intrattenimento e alla comicità (Sky, 128 ) – dedica tre giorni di celebrazioni alla serie cult, per riviverne i momenti più esilaranti in occasione del suo primo quarto di secolo.

Dalle 6 di venerdì 20 settembre a mezzanotte di domenica 22 settembre, una maratona no-stop in compagnia di Chandler, Monica, Ross, Rachel, Joey e Phoebe ci riporta tra l’indimenticabile appartamento di Manhattan e i divanetti del Central Perk, alla (ri)scoperta della serie che ha raccontato una generazione.

Ideata da David Crane e Marta Kauffman, la sit-com di culto che ha consacrato Jennifer Aniston a fidanzatina d’America ci ha insegnato soprattutto che è proprio vero, «chi trova un amico trova un tesoro».

di Francesca Pellegrini, VanityFair