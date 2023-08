Spiagge griffate, la moda su lettini, pop up store e racchettoni

La caccia alle ‘luxury hotspot beach’ con ‘lounge bar’ più cool (traduzione per i comuni mortali le spiagge griffate, con negozi di super lusso e bar per ‘Vip’) è aperta.

Mentre le famiglie italiane sono alle prese col ‘caro lettino’, nelle spiagge di lusso si sono affacciate le griffe che decorano stabilimenti balneari, aprono lounge-bar per aperitivi di tendenza, pop up store per accessori da sfoggiare in spiaggia. La tendenza dei brand del lusso che scelgono le località più esclusive si sta affermando sempre di più nell’estate 2023. Qualche esempio? A Taormina e Porto Cervo caftani e abiti da spiaggia nei nuovi ed eleganti punti vendita pop-up di Giorgio Armani; nei ‘mitici’ Bagni Fiore di Portofino lettini, decorazioni, cabine e lounge griffati Dior, cocktail ai lounge bar ‘hotspot’ della Costa Smeralda (i più alla moda, al momento, il Phi Beach, il Nikki Beach, il Zamira Lounge, il Ritual, il Billonaire e lo Zuma Porto Cervo per cocktail con vodka luxury di segale biologica ‘diamond rye’ Belvedere 10, in bottiglia scultura bianca dal design ‘opulento’), per non parlare di giochi da spiaggia come i racchettoni di Louis Vuitton da 1.300 euro.

Luxury beach estate 2023

La top ten delle spiagge di lusso della penisola include Le Cinque Vele Beach Club di Marina di Pescoluse (LE) (gazebo con tavolino, 4 lettini, teli da mare e aperitivo incluso fino a 1.010 euro). Al secondo posto il rinomato Twiga di Forte dei Marmi (tenda araba con sofa, 2 letti king size, 2 lettini standard, 1 sedia regista e 1 tavolino a 600 euro). Terza posizione per l’Hotel Excelsior Lido di Venezia (capanna con lettino, materasso, cuscino, 2 sedie a sdraio con cuscini, 1 tavolo, 4 sedie pieghevoli e 3 teli da spiaggia, 515 euro). Seguono l’Augustus Hotel di Forte dei Marmi (tenda deluxe con 1 letto queen size, 2 lettini, sdraio e casseforti, 500 euro); Nikki Beach Costa Smeralda (Iconic Beach bed con 1 bottiglia a scelta tra magnum di vino rosé oppure Champagne 75 cl, 500 euro), Hotel Romazzino di Costa Smeralda (1 sdraio e ombrellone, 200 euro a persona), Eco del mare di Lerici (cabina deluxe con ombrellone, 2 lettini e 2 teli mare, 352 euro); Lido Pettolecchia di Savelletri (gazebo fino a 4 persone, 300 euro). Inoltre Des Bains di Venezia (gazebo con 4 sedie, tavolo, 1 lettino con materassino, 2 sdraio, 230 euro), Phi beach di Baja Sardinia (lettino, telo, drink, frutta, acqua e pranzo, 180 euro a persona) e, al decimo posto Capri beach Club Da Luigi (lettino o sedia a sdraio 100 euro a persona, inclusa la consumazione al ristorante) mentre per l’ombrellone, la cabina e il telo si aggiungono altri prezzi.