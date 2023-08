Marracash dimentica Elodie con una modella

Marracash finalemente ha voltato pagina dopo la fine della relazione con Elodie de Patrizi. A quanto riporta Dagospia il rapper è stato infatti avvistato a Pantelleria con la modella 27enne Assia Pesenti, con cui sta trascorrendo una romantica vacanza. Una doccia fredda per chi sperava in un ritorno di fiamma con Elodie (innamoratissima di Andrea Iannone).

Al momento si tratta solo di un’indiscrezione, ma la coppia potrebbe uscire presto allo scoperto. Marracash pare abbia quindi inaugurato un nuovo capitolo della sua vita, a due anni dalla fine dell’intensa e chiacchieratissima storia con Elodie.

Elodie: “Nessuno sarà mai alla sua altezza” L’alchimia perfetta tra Marracash ed Elodie era scatta nel 2019 sul set del videoclip di “Margarita” e la relazione era arrivata al capolinea due anni più tardi. Elodie oggi è fidanzata con il pilota di Moto G: P, Andrea Iannone, già ex di Belen Rodriguez e Giulia de Lellis. Nel 2022 a “La Confessione” Elodie aveva ammesso “È la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore. Nessun prossimo fidanzato sarà mai all’altezza di Marracash”.

“Elodie? Una cosa bella che non farò più” “Anche quella (la storia con Elodie) è una bella cosa che non rifarò mai più. Perché poi anche lì non ti sganci mai più. Ancora c’è gente che me ne scrive… “, aveva raccontato qualche settimana fa durante un’intervista a Basement, format radiofonico di Gianluca Gazzoli. “È stata una storia che ha colpito tantissimo l’immaginario italiano, quindi lo capisco. Però, ecco, non fa per me tutto questo tam tam mediatico. Cioè il fatto che si parli continuamente di cosa fa uno, di cosa fa l’altro. Boh, a me è un po’ successo per caso. C’è gente che fantastica e che esige, che vuole, che critica, che rompe. Cioè diventa veramente una storia in cui la gente dice la sua e diventa un po’ complicato”.