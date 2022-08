Elena Santarelli turista a Venezia per festeggiare il compleanno

Spegne 41 candeline e si regala una giornata speciale insieme al marito Bernardo Corradi e ai figli Giacomo e Greta

Elena Santarelli ha compiuto 41 anni e si è regalata una gita a Venezia insieme alla famiglia. Insieme a lei alla scoperta di calli e palazzi storici c’erano il marito Bernardo Corradi e i figli Giacomo e Greta. Un giro in gondola, una visita a un museo, e poi tutti insieme in pasticceria a spegnere le candeline su una magnifica torta meringata.

Elena Santarelli ha condiviso con i follower il racconto della sua giornata speciale a Venezia. In visita alla Collezione Peggy Guggenheim ha fotografato i figli e il marito davanti alle opere d’arte. “Ho trovato il regalo per il mio compleanno” ha scritto postando una foto di Bernardo Corradi perplesso accanto a un dipinto di Jackson Pollock esposto nel museo. Mentre erano a Palazzo Ducale si è scatenato un diluvio pazzesco: “Per fortuna eravamo con la guida dentro”, ha commentato la modella postando i video.

Dopo il giro da perfetti turisti nei luoghi imperdibili, come piazza San Marco e la Basilica, Elena Santarelli e la sua famiglia hanno raggiunto una nota pasticceria per entrare nel vivo dei festeggiamenti. Non è mancata la foto di rito con la torta e le candeline da postare sui social: “18/08/2022… Sono nata il 18/08/81 a voi il calcolo molto facile! Grazie di cuore a tutti, agli amici, alla mia famiglia e agli amici virtuali”, ha scritto a commento. E poi anche: “Ho ricevuto tanto affetto oggi”.

Elena Santarelli sorride finalmente con il cuore leggero dopo un periodo terribile. La malattia del figlio Giacomo, colpito da un tumore, è stata una sfida dura da superare ma Elena l’ha affrontata senza mai perdere la speranza. Oltre al dramma, aveva dovuto lottare anche contro continue critiche e attacchi da parte degli haters che spesso l’avevano fatta sentire sbagliata, come aveva raccontato durante un monologo al “Le Iene”. Ma dopo il diluvio arriva sempre il sereno: il bambino oggi sta bene e anche la giornata veneziana funestata dal maltempo si è conclusa con un tramonto spettacolare.