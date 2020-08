Temptation Island 2020, Manila Nazzaro: “Rimproverata dai miei figli”

Miss Italia 1999 rivela che i suoi figli non avrebbero apprezzato il fatto che avesse spalmato troppe creme sui tentatori

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, rispettivamente ex calciatore e Miss Italia 1999, sono stati probabilmente la coppia più amata all’interno di Temptation Island 2020, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che quest’anno è andato in onda eccezionalmente coinvolgendo nel cast coppie di famosi e coppie di non famosi.

Evidentemente i telespettatori hanno ammirato la solidità della coppia, che non ha mai veramente traballato e anzi potrebbero presto convolare a nozze. In un’intervista a Vero Tv, tuttavia, la Nazzaro ha detto che non tutti in famiglia hanno apprezzato completamente la sua partecipazione:

“Mi hanno simpaticamente massacrata e rimproverata di aver ballato troppo e spalmato troppe creme”.

