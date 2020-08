Kevin Prince Boateng a Melissa Satta: «Se sono qui è per sempre»

Il calciatore regala una dedica romantica all’ex velina, al suo fianco dal 2011. Dopo un figlio, le nozze e una crisi (felicemente superata) oggi sono più forti che mai. E guardano avanti

Gite in barca con gli amici, momenti di relax con il figlio Maddox, 6 anni, e una ritrovata serenità di coppia, nonostante alcuni gossip li vogliano di nuovo in crisi: Melissa Satta e Kevin Prince Boateng non danno peso alle chiacchiere da ombrellone e si godono l’estate in Sardegna, terra natale di lei. L’ultimo scatto, pubblicato via social, è accompagnato da parole piene d’amore, a scanso di equivoci.

«Non sono perfetto. Dico cose stupide. Rido quando non dovrei. Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno ferito.

Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no. Ma ti faccio una promessa, se sono qui sono qui per sempre», ha scritto il calciatore della Fiorentina alla moglie, sposata proprio in Sardegna nel 2016. Melissa ha condiviso la stessa foto, nessuna didascalia particolare, solo il riferimento a una bella serata trascorsa insieme.

Certo è che tra i due oggi le cose vanno a gonfie vele, dopo il momento più difficile, arrivato a sorpresa dopo tre anni di matrimonio e sette insieme. «La fine del matrimonio l’ho vissuta come un fallimento», aveva raccontato Melissa a Verissimo lo scorso inverno, «Poi, dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però, un domani, potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio».

Le ragioni della crisi sono rimaste top secret, sia l’ex velina che il marito hanno sempre scelto la strada della discrezione, e fino al definitivo riavvicinamento nulla è trapelato. Oggi la felicità è una sera d’estate, insieme, senza più nubi all’orizzonte.

VanityFair