Emma annuncia l’uscita del suo nuovo singolo ‘Latina’: “Grazie ai miei ragazzacci”

Emma Marrone ha annunciato ufficialmente l’uscita del suo nuovo singolo inedito. Si intitola “Latina” ed uscirà il 28 agosto 2020. Lo hanno scritto per lei Dario ‘DRD’ Faini, Calcutta e Davide Petrella, come dedica e regalo per il suo compleanno. Lo fa sapere l’artista su Instagram: “Me l’hanno regalata questi tre ragazzacci del mio cuore”. Nel frattempo, Emma ha annunciato il suo ritorno sul palco e le date dei concerti rinviati: “Si riaccendono motori e speranze!”

“Latina” è il titolo del singolo inedito di Emma Marrone, prossimo all’uscita. Dal 28 agosto 2020 lo potremo ascoltare su tutti i circuiti radiofonici nazionali, le piatta forme di streaming e downloading digitale. E c’è una sorpresa, perché il brano lo hanno scritto e composto per lei Dario ‘DRD’ Faini, Calcutta e Davide Petrella. Una dedica e un regalo speciale per il suo compleanno.

Nel frattempo, già un mese fa Emma Marrone ha annunciato il suo ritorno sul palco e ha pubblicato le date in cui recupererà i concerti saltati, o rimandati, per via del Coronavirus. Insomma, per il prossimo autunno non ci saranno date, ma i fan possono contare sul fatto di rivederla in tour entro la primavera del 2021. Con un post su Instagram la cantante ha elencato tutte le nuove date del tour:

Si riaccendono i motori e le speranze!

Non vedo l’ora di tornare sul mio palco e nel frattempo cercherò di caricarvi a dovere!!

Voglio sentire tutta la vostra energia

Mentre i progetti lavorativi per il futuro procedono a gonfie vele, la nuova giudice di X Factor trova il tempo anche per godersi l’estate. In compagnia del modello ed ex pugile danese Nikolai Danielsen, con il quale nel 2019 si vociferava ci fosse stato un flirt. Molto attenti a non lasciarsi vedere in giro insieme, i due si sono lasciati scappare qualche indizio social di troppo, che sembrerebbe confermare un ritorno di fiamma. In questi giorni sembrerebbe si stiano godendo un po’ di relax insieme tra Roma e la costiera Amalfitana.

FanPage